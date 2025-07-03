ФНС выставила Хабибу Нурмагомедову счет почти на 2 млн рублей
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Федеральная налоговая служба выставила бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову новый счет. Бывший чемпион UFC задолжал около 2 млн рублей, сообщает SHOT.
Российская налоговая снова требует от Нурмагомедова денег. ФНС просит заплатить 1,8 млн рублей.
До этого Нурмагомедов успешно закрыл 302 млн рублей долгов перед ведомством.
7 апреля 2025 года счета Хабиба заблокировали за не предоставленную вовремя налоговую декларацию. Некоторые из них он смог открыть заново.