сегодня в 10:46

ФНС выставила Хабибу Нурмагомедову счет почти на 2 млн рублей

Российская налоговая снова требует от Нурмагомедова денег. ФНС просит заплатить 1,8 млн рублей.

До этого Нурмагомедов успешно закрыл 302 млн рублей долгов перед ведомством.

7 апреля 2025 года счета Хабиба заблокировали за не предоставленную вовремя налоговую декларацию. Некоторые из них он смог открыть заново.