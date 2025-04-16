Хабиб Нурмагомедов урегулировал вопрос с ФНС и добился разморозки счетов

Российский экс-чемпион смешанных боевых искусств (UFC) Хабиб Нурмагомедов сумел урегулировать проблемы с Федеральной налоговой службой и добился разморозки своих счетов, сообщает Постньюс .

7 апреля счета спортсмена заблокировали за не предоставленную вовремя налоговой декларацию. Часть из них он смог открыть заново, но заблокированными остаются счета четырех связанных с ним компаний: «Музея футбольного мяча» и промоушена Eagle FC, благотворительного фонда и «Музея истории футбольного мяча». На двух из них остались непогашенные долги на общую сумму в 4,9 тыс. рублей.

Счета Хабиба несколько раз блокировали в прошлом году: он задолжал ФНС 302 млн рублей. Из-за этого судебные приставы арестовали имущество спортсмена на 79 млн рублей. Затем спортсмену удалось погасить все долги.

Ранее сообщалось, что лидер музыкальной группы «Ногу свело!» Максим Покровский* все еще должен российской налоговой службе 230 тысяч рублей.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.