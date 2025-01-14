Масштабный сбой произошел в Рунете

В России произошел масштабный сбой в работе интернета. На неполадки жалуются жители разных регионов страны.

Некоторые пользователи также заявляли о проблемах с доступом в приложение TikTok, мессенджеры, игровые сервисы и нестабильной работе сайтов.

Причины масштабного сбоя в российском сегменте интернета пока неизвестны.

В условиях неполадок продолжили функционировать некоторые сервисы, в том числе «Дзен-Новости», «Яндекс Музыка», онлайн-библиотека «Википедия» и сайты региональных больниц. Во время сбоя недоступен был целый ряд платформ, в том числе сайт президента России.

Неполадки в Рунете были устранены примерно в 17:30. Сбой сохранялся на протяжении около 20 минут.

Между тем в «Ростелекоме» ТАСС сообщили, что проблемы с доступом в российский сегмент интернета не связаны с сетями компании.