Глава Чехова проконтролировал капитальный ремонт детского сада на ул Ильича

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин проконтролировал капитальный ремонт детского сада на улице Ильича и обсудил с подрядчиком ход и срок окончания работ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Учреждение было включено в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«На сегодняшний день строителями полностью завершены демонтажные работы, возведены стены, перегородки на втором и частично на первом этажах. Также ведутся работы по замене инженерных коммуникаций и кровли», — прокомментировал Михаил Собакин.

На объекте трудятся 25 рабочих, подрядчик ежедневно увеличивает их количество. Дополнительно выйдет бригада на благоустройство территории дошкольного учреждения. В настоящее время есть небольшое отставание по срокам готовности работ, но, по заверениям подрядной организации, ремонт будет завершен вовремя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.