В Богородском округе обеспечили электроэнергией автозаправочные станции

В Богородском городском округе к электрическим сетям подключили две автозаправочные станции, расположенные на участке трассы М-12 «Восток», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Магистраль М-12 «Восток» — масштабный дорожный проект, соединивший Москву с Казанью и ставший частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». По замыслу строителей трасса будет продлена до Уфы, Екатеринбурга и Тюмени.

Для обеспечения АЗС необходимой мощностью в объеме 500 кВт энергетики возвели трансформаторную подстанцию мощностью 630 кВА, построили воздушную линию электропередачи (ЛЭП) напряжением 6 кВ на железобетонных опорах общей протяженностью около 600 метров и две линии электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью 60 метров каждая. ЛЭП оснастили самонесущим изолированным проводом, обладающим повышенными характеристиками надежности, и реклоузером — устройством, предотвращающим длительные отключения электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.



«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.