Дроны ВСУ пытались атаковать НПС «Калейкино» в Альметьевске

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Украинские беспилотники попытались провести атаку на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Калейкино» в городе Альметьевск в Татарстане, сообщает Mash .

Очевидцы рассказали о двух дронах. Их заметили около станции перекачки.

БПЛА сбили в небе. Один аппарат ликвидировали из стрелкового оружия, второй — с помощью ПВО.

По предварительным данным, целью этой атаки была территория НПС «Калейкино».

Опубликовано также видео пролета беспилотника над Альметьевском.

Ранее сирены тревоги звучали на предприятии «Танеко» в Нижнекамске. Оттуда эвакуировали работников.

Минувшей ночью Россия подверглась самой массированной атаке беспилотников ВСУ с начала 2025 года. Было сбило более 200 БПЛА.