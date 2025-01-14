Дроны ВСУ пытались атаковать НПС «Калейкино» в Альметьевске
Украинские беспилотники попытались провести атаку на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Калейкино» в городе Альметьевск в Татарстане, сообщает Mash.
Очевидцы рассказали о двух дронах. Их заметили около станции перекачки.
БПЛА сбили в небе. Один аппарат ликвидировали из стрелкового оружия, второй — с помощью ПВО.
По предварительным данным, целью этой атаки была территория НПС «Калейкино».
Опубликовано также видео пролета беспилотника над Альметьевском.
Ранее сирены тревоги звучали на предприятии «Танеко» в Нижнекамске. Оттуда эвакуировали работников.
Минувшей ночью Россия подверглась самой массированной атаке беспилотников ВСУ с начала 2025 года. Было сбило более 200 БПЛА.