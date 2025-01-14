сегодня в 08:59

Сирены тревоги звучат на предприятии «Танеко» в Нижнекамске

На предприятии «Танеко» в Нижнекамске эвакуируют сотрудников, там включены сирены тревоги, сообщает SHOT .

В аэропорту Нижнекамска объявили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Там ввели ограничения на работу.

Ранее из-за атаки украинского беспилотника в пригороде Казани загорелась газовая цистерна. Пострадавших в результате ЧП нет.

Россия подверглась самой массированной атаке дронов ВСУ в этом году. Уничтожено более 200 беспилотников.