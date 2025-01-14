В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на работу
Временные ограничения на прием и отправление самолетов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник для обеспечения безопасности полетов ограничения ввели в аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова, а также Пензы и Ульяновска. Позднее их отменили в Калуге и Тамбове.
Подробностей происшествия не уточняется.
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