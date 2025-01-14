В аэропортах Калуги и Тамбова отменили ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в воздушных гаванях Калуги и Тамбова, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что временные ограничения вводились, чтобы обеспечить безопасности полетов гражданских лайнеров.

Рано утром во вторник были введены ограничения на работу аэропортов Калуги, Казани, Саратова и Тамбова.

Ранее дроны ВСУ атаковали Тульскую, Брянскую, Воронежскую и Саратовскую области.