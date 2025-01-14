Бусаргин: при атаке дронов ВСУ повреждено промышленное предприятие

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При атаке дронов ВСУ повреждено промышленное предприятие в Энгельсе

При атаке дронов ВСУ повреждено промышленное предприятие в Энгельсе Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме», — написал глава региона в соцсетях.

Ранее в Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА.

Ночью во вторник дроны ВСУ атаковали Брянскую, Воронежскую и Тульскую области.