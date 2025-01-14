ПВО сбила 16 беспилотников в Тульской области
Миляев: при атаке дронов ВСУ на Тульскую область пострадавших нет
При атаке дронов ВСУ на Тульскую область пострадавших нет, сбито 16 беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
В городе Алексин в результате падения обломков беспилотников повреждены нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме, сообщил глава региона.
Пострадавших нет. ПВО над Тульской областью уничтожила 16 БПЛА.
Ранее ВСУ пытались нанести массированный удар по Брянской области.