Богомаз: ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Брянской области

Спецоперация
скриншот, Telegram-канал Baza

Фото - © скриншот, Telegram-канал Baza

Украинские военные предприняли попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области, силы ПВО уничтожили все цели, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Богомаз в своем Telegram.

Оперативные и экстренные службы работают на местах, добавил он.

Ранее сообщалось, что атаке подвергся Брянский химический завод в поселке Сельцо. Данное предприятие производит боеприпасы