Богомаз: ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Брянской области
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Украинские военные предприняли попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области, силы ПВО уничтожили все цели, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Богомаз в своем Telegram.
Оперативные и экстренные службы работают на местах, добавил он.
Ранее сообщалось, что атаке подвергся Брянский химический завод в поселке Сельцо. Данное предприятие производит боеприпасы