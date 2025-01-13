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Богомаз: ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Брянской области

Украинские военные предприняли попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области, силы ПВО уничтожили все цели, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Богомаз в своем Telegram.

Оперативные и экстренные службы работают на местах, добавил он.

Ранее сообщалось, что атаке подвергся Брянский химический завод в поселке Сельцо. Данное предприятие производит боеприпасы