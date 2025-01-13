ВСУ попытались атаковать ракетами ATACMS химзавод в Брянской области

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Обломки сбитой ракеты ATACMS упали на химзавод в Брянской области

Обломки сбитой украинской ракеты ATACMS упали на химический завод в городе Сельцо Брянской области вечером в понедельник, сообщает Telegram-канал Shot .

Официального подтверждения удара по заводу и информации о причиненном ущербе пострадавших пока нет.

Ранее над Брянской областью ПВО сбила беспилотник.

В ряде регионов вечером в понедельник была объявлена ракетная опасность.