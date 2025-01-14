Временно ограничили работу аэропортов Пензы и Ульяновска

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Для обеспечения безопасности введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы и Ульяновска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что такое решение приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Экипажи лайнеров, диспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры для безопасности.

Ранее во вторник ограничения ввели в аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова. Позднее их отменили в Калуге и Тамбове.