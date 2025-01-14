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Газовая цистерна загорелась после атаки дрона в Казани

Возгорание газовой цистерны произошло в пригороде Казани после атаки беспилотника, сообщает РИА Новости .

Как рассказали в пресс-службе главы Татарстана, нападение было в 05:20 во вторник.

Глава республики Рустам Минниханов, получив оперативную информацию по происшествию, выехал на место ЧП и заслушал доклады.

В результате инцидента пострадавших нет. Экстренные службы, которые быстро приехали на место, ликвидировали последствия атаки.

Ранее ВСУ атаковали завод «Оргсинтез». Для этого они использовали дальнобойный беспилотник типа «Лютый».