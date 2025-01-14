ВСУ использовали дрон типа «Лютый» для атаки на казанский завод «Оргсинтез»

Противник использовал для нападения на завод «Оргсинтез» в Казани дальнобойный беспилотник типа «Лютый», на предприятии начался пожар , сообщает Mash .

Из-за атаки горят три цистерны.

«Лютый» является репликой турецкого «Байрактара». Он может пролететь до 1 тыс. км и нести на себе до 50 кг взрывчатки.

ВСУ атакуют Казань дронами «Лютый» уже второй раз. Первое нападение было 31 мая 2024 года, тогда украинцы запустили аппараты в сторону местного кремля.