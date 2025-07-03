Появилось видео атаки украинских беспилотников на Елец в Липецкой области
«Осторожно, новости» опубликовали несколько видео ночных попыток ударов украинских беспилотников по Ельцу в Липецкой области.
Исполняющий обязанности главы города Вячеслав Жабин сказал, что в одном из районов населенного пункта обломки БПЛА ВСУ приземлились на нежилой строившийся дом. Никто не пострадал.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в результате удара БПЛА ВСУ началось возгорание на парковке на предприятии города. Пожар локализовали, а рабочих смогли эвакуировать.
В Минобороны РФ отметили, что за ночь в Липецкой области отразили атаку 10 БПЛА. При этом губернатор отметил, что после падения обломков дрона на жилой дом погибла пенсионерка.
На одном из опубликованных видео украинский беспилотник на большой скорости и низкой высоте пролетает над Ельцом. Он постепенно снижается, летя к своей цели.
На другом видео слышен звук взрыва. Неизвестно, что стало его источником — работа ПВО или попадание украинского беспилотника по определенной цели.
На третьем видео от некоего объекта идет черный дым.