СК возбудит дело после нападения мигранта на бригаду врачей в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигранта на врачей в Москве, сообщили в пресс-службе СК РФ .

В соцсетях появилась информация о том, что в одном из районов Москвы к 24-летнему мигранту прибыла бригада врачей. Во время осмотра он стал ненормально вести себя и набросился на медиков. Также он попытался оказать сопротивление прибывшим сотрудниками правоохранительных органов.

Отмечается, что сейчас проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее сообщалось, что в городском округе действовала банда таджиков, которые устроили на его территории «шариатские патрули». Они нападали на проходящих мимо людей, внешний вид которых им не нравился. Например, из-за длинных волос у мужчин или «неподобающей» одежды у девушек.