В Люберцах более 23 тыс младшеклассников получают горячие завтраки

Бесплатные горячие завтраки с начала учебного года получают 23 236 учеников начальных классов в Люберцах, еще более 15,5 тыс. детей льготных категорий обеспечены горячим питанием. Качество блюд в Лингвистической школе проверили представители администрации и родители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала учебного года бесплатные горячие завтраки в городском округе Люберцы получают 23 236 учеников начальных классов. Горячим питанием также обеспечены более 15,5 тыс. детей льготных категорий.

Заместитель главы муниципалитета — начальник управления образованием Виктория Бунтина и родители учеников проверили качество питания в Лингвистической школе на Сиреневом бульваре, 1. Проверка прошла в рамках акции «Родительский контроль», которая позволяет оценивать качество и организацию питания в школах округа.

«В рационе школьников в обязательном порядке должны содержаться белки, жиры, углеводы. Сегодня на завтрак была гречка с котлетами, йогурт, напиток. Важно, что школьное питание становится не только полезным, но и вкусным — это способствует формированию правильных пищевых привычек с детства», — отметила Виктория Бунтина.

Родители положительно оценили разнообразие блюд, качество продуктов и размер порций. В школах Люберец работают 49 пищеблоков полного цикла и 15 буфетов-раздаточных, куда доставляют готовые блюда. Мониторинг питания проводится регулярно и находится на контроле управления образованием.

Проект «Родительский контроль» реализуется в Подмосковье с 2020 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Записаться на проверку можно через Школьный портал Московской области в разделе «Родительская» — «Школьное питание».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.