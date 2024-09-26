Избивавший жителей Мытищ таджик выпрыгнул из окна, пытаясь удрать от полицейских

В июле полицейские обнаружили в Сети видеозаписи, на которых толпа парней 18-19 лет избивает жителей Мытищ.

В городском округе действовала банда таджиков, которые устроили на его территории «шариатские патрули». Они нападали на проходящих мимо людей, внешний вид которых им не нравился. Например, из-за длинных волос у мужчин или «неподобающей» одежды у девушек.

Все свои бесчинства мигранты снимали на видео. В Сеть утекло сразу несколько записей. Кроме того, один из таджиков выложил на своей странице в соцсетях запись с террористами.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личности троих участников видео, их доставили в отдел. Также удалось выявить организатора и распространителя данного контента, однако он скрылся от правоохранителей и был объявлен в федеральный розыск.

В результате стало известно, что разыскиваемый молодой человек скрывается в городе Пушкино. При задержании он попытался убежать, выпрыгнув из окна квартиры на третьем этаже. Во время прыжка парень получил телесные повреждения, ему понадобилась госпитализация. В больнице у его палаты дежурят полицейские.