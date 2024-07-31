СК РФ расследует дело о банде вооруженных подростков-мигрантов в Мытищах

РИА Новости: банде подростков-мигрантов в Мытищах может грозить до 7 лет тюрьмы

ГСУ СК России по Московской области завело уголовное дело после того, как в Сети появились видеозаписи, на которых подростки-мигранты устраивают провокации против жителей Мытищ. Их деятельность привлекла внимание главы СКР Александра Бастрыкина, сообщает РИА Новости .

Несколько дней назад в одной из соцсетей города Мытищи опубликовали видео, вызвавшее общественный резонанс. На ней несколько подростков-мигрантов наносят удары сверстникам, ведут себя оскорбительно и проявляют агрессию по отношению к окружающим. В Сеть утекло сразу несколько записей.

На одной из публикаций видно, как приезжие нападают на проходящих мимо людей. На второй один из членов банды выкладывает на личную страницу записи с террористами.

На третьем видео предполагаемый главарь группы, бранясь, называет кого-то трусами. Затем просит «мужчин, если таковые есть», отправить ему видео. После чего говорит, что вместе с приятелями Мусой, Мохаммадом, Идрисом, и остальными сможет навести порядок «даже в аду».

Время и дата, когда сняли ролики, до сих пор неизвестны. Однако жители Мытищ идентифицировали, что записи сделали на улицах Борисовке и Юбилейной.

Одна из жительниц города рассказала, что подростки уже совершили несколько нападений. По ее словам, они ходят с ножами и электрическими шокерами. Периодически кучкуются на детских площадках, разговаривают матом и оскорбляют проходящих мимо людей.

Правонарушения группы подростков привлекли внимание Следственного комитета и его главы Александра Бастрыкина. В отношении подростков возбудили уголовное дело. Подростки могут быть обвинены по статье «Хулиганство группы лиц с применением оружия». Не исключено, что в будущем появятся новые статьи.

В СК также рассказали, что группа предположительно состоит из граждан Таджикистана, родившихся в 2004 и 2005 годах. Силовики подтвердили, что предполагаемые правонарушители избивают подростков и публикуют видео в Сети. Если членов группы найдут и докажут вину в суде, им грозит тюремный срок до семи лет.

Ранее лидер так называемого «шариатского патруля», нападавшего на жителей Мытищ, уехал в Таджикистан. Он сообщил об этом в своих социальных сетях.