Главарь «шариатского патруля» из Мытищ скрылся в Таджикистане

Предполагаемый лидер так называемого «шариатского патруля», терроризировавшего жителей подмосковных Мытищ, сбежал в Таджикистан. Об этом он сам сообщил в своих социальных сетях, опубликовав фотографию пачки сигарет с местным временем, отличающимся от московского на два часа, пишет «Царьград» .

Ранее вероятный главарь банды, состоящей преимущественно из выходцев из Таджикистана, записал обращение к жителям Мытищ с извинениями за противоправные действия его товарищей. Он утверждал, что уважает русский народ и «простые русские понятия».

Издание пишет, что мытищинская банда мигрантов промышляла нападениями на прохожих, устройством «шариатских патрулей» по отношению к женщинам в коротких юбках, а также распространением наркотиков. Ее члены попали в поле зрения правоохранительных органов. Расследованием уголовного зачинщиков «шариатского патруля» уже занимается Следственный комитет.

Ранее жители Мытищ жаловались, что банда мигрантов в течение длительного времени терроризировала город, не давая покоя горожанам.