«Шариатский патруль» терроризирует жителей подмосковных Мытищ

сегодня в 15:21

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как несовершеннолетние иностранцы начали сколачивать нечто похожее на «шариатские патрули» в подмосковных Мытищах. Расследование находится на контроле у председателя СК Александра Бастрыкина, сообщает «Царьград» .

Ранее в Мытищах дети мигрантов начали сбиваться в группы, чтобы следить «на районе» за выполнением шариатских норм, пишет издание. Молодые иностранцы нападали на неформалов и девушек, которые одеты не по законам шариата.

Свои взгляды юные дети мигрантов также демонстрировали в соцсетях, выкладывая провокационные видео и оскорбления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Между тем в Сети появилось видео, как утверждается, записанное одним из лидеров «шариатского патруля» из Мытищ. На кадрах молодой человек извиняется за свое поведение.