СК РФ проведет проверку из-за травли внука Ильи Резника

СК РФ проведет проверку по факту угроз в адрес семьи народного артиста России Ильи Резника, чей внук подвергся травле в вузе, сообщает пресс-служба СК РФ .

По данным СМИ, юношу, которого назвали в честь легендарного деда-поэта, травят однокурсники в столичном вузе ГИТР по национальному признаку. Оскорбления начались в этом году, но достигли апогея недавно, когда ребята столкнулись на улице.

Студенты начали прилюдно травить внука Резника. Илья сначала попросил обидчиков не оскорблять его, а затем дал им отпор.

По словам отца студента Максима Резника, после этого в адрес их семьи стали поступать угрозы. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту и представить ему доклад.

Ранее стало известно, что азиаты затравили 13-летнюю школьницу под Волгоградом. Проводится процессуальная проверка.