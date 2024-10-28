Преследование по национальному признаку: в ГИТРе травят внука Ильи Резника

Группа студентов начала проявлять негативное внимание к молодому человеку в этом году. Ранее они почти не пересекались, а в октябре столкнулись вне стен вуза.

«Его два месяца задирали в институте несколько парней, и не сразу стало понятно, в чем дело: то ли они идиоты, то ли пещерные ксенофобы. Апогей случился в конце прошлой недели, когда Илья случайно пересекся с этой компанией на улице. Их было четверо или пятеро. Они окликнули его и стали прилюдно оскорблять по национальному признаку», — рассказал журналистам отец студента Максим Резник.

Илья сначала попросил обидчиков не оскорблять его, а затем дал одному из них пощечину. После этого ему стали поступать голосовые сообщения с угрозами и требованиями выйти на связь. Дело передано в Следственный комитет России.