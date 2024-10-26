Азиаты затравили 13-летнюю школьницу под Волгоградом

Юные мигранты затравили 13-летнюю девочку в одной из школ Волгоградской области. Местные жители отмечают, что руководство учебного заведения пытается скрыть этот факт, сообщает V1.RU .

По данным следствия, группа подростков-мигрантов из Средней Азии устроила травлю в отношении 13-летней школьницы. Проводится процессуальная проверка.

Информацию о травле девочки опубликовали некоторые Telegram-каналы. Они запостили видеоролик, в котором взрослая женщина в черной одежде хватает за руку школьницу.

«Вот она! Она мне писала там всякие слова, теперь что? Теперь что скажешь?» — сказал детский голос за кадром. Судя по всему, видео снимал мальчик. Затем руку разъяренной женщины от девочки отцепил, предположительно, педагог.

По их данным, инцидент произошел в школе № 3 Средней Ахтубы. При этом мигранты, которые травят девочку, не учатся в этом образовательном учреждении.

Местные жители отмечают, что руководство школы пытается замять ситуацию. Они призвали правоохранителей вмешаться и разобраться с травлей. Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль ход процессуальной проверки.

В комитете образования Волгоградской области заявили, что конфликт был несколько месяцев назад, но со всеми его участниками провели беседу, а ситуация якобы улажена.

Ранее учителей в Челябинске предупредили о конфликтности школьников из новых регионов. Обучением таких ребят посоветовали заняться педагогам-патриотам.