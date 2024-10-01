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Учителей в Челябинске предупредили о конфликтности школьников из новых регионов

Учителей в Челябинске предупредили, что школьники из новых регионов могут быть конфликтными. Такие дети могут отвергать вынужденный переезд, плохо владеть русским языком, подвергаться травле и погружаться в депрессию, вступать в конфликты с детьми участников СВО, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

Подобное предупреждение появилось в методичке Челябинского центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде. Документ поступает учителям региона.

Методичка гласит, что обучением таких детей должны заняться учителя-патриоты.

Администрациям школ придется проводить отбор соответствующих критериям педагогов, которым предстоит работать с детьми из новых регионов. Согласно документу, учителя-патриоты должны также пройти специальный инструктаж. Педагогов попросили не использовать слова «мигранты», «переселенцы».

Им также рекомендуют обратить внимание на детей с посттравматическими расстройствами. В методичке сказано, что учителя должны адаптировать учебный процесс к запросам таких ребят, всячески помогать им, проводить коррекционные беседы с психологом по подобным вопросам.

Авторы методички говорят, что рекомендации направлены на адаптацию детей, на противодействие терроризму и экстремизму. Документ размещен на сайтах нескольких образовательных учреждений Челябинска.