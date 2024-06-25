SHOT: владелица сгоревшего во Фрязине здания задолжала ФНС 16 млн рублей

В ходе продолжающегося следствия по факту пожара в многоэтажном здании в подмосковном Фрязине выяснилось, что владельца сгоревшего строения, 44-летняя Татьяна Белоусова, задолжала налоговой 16 млн рублей, сообщает SHOT .

Белоусова также является учредительницей компании ООО «БЭЛЛА», которая занимается арендой недвижимости и зарегистрирована по адресу сгоревшей многоэтажки во Фрязине.

Еще в 2018 году из-за многомиллионных долгов женщины и признания ее банкротом зданием стала управлять финансовая компания «Исприн», но формальным владельцем многоэтажки так и осталась Белоусова.

Установлено, что в самом здании по результатам последней проверки выявлены многочисленные нарушения, которые никто так и не устранил. В здании не была обеспечена герметичность, выявлены нарушения в гидроизоляции, а в отделке использовались горючие материалы, что в итоге привело к крупному пожару и гибели, согласно последним данным, 8 человек.

В настоящее время долги Белоусовой перед налоговой составляют почти 16 млн рублей, а долг ее компании «БЭЛЛА» равен 6 млн рублей. Управляющая компания «Исприн» зарегистрирована в Чувашии и тоже должна налоговой 6 млн рублей.

Страшный пожар в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязине произошел днем 24 июня. На 7 этаже оказались заблокированы люди. Они выбивали окна и звали на помощь. По факту пожара прокуратура организовала проверку.