Что известно о пожаре в здании в подмосковном Фрязине 24 июня

Последняя информации о горящем восьмиэтажном здании в городе Фрязино и операции по спасению запертых там людей — в материале РИАМО.

В подмосковном Фрязине 24 июня произошло ЧП — загорелись верхние этажи восьмиэтажного административного здания. При этом внутри оказались заперты люди, что привлекло к этому событию внимание СМИ.

Фрязино: хроника пожара 24 июня

Фото - © Роман Савельев

Информация о пожаре поступила по номеру «112» в 14:39. В подмосковном городе Фрязино загорелось восьмиэтажное здание, расположенное по адресу Заводской проезд, дом 2. Сначала задымление наблюдалось на пятом этаже, а затем огонь охватил четыре верхних этажа.

Изначально в СМИ появилась информация, что в горящем здании располагается НИИ «Платан» — институт, основанный в 1965 году и занимающийся производством вакуумных ламп. Однако вскоре холдинг «Росэлектроника» опроверг эту информацию, сообщив, что здание перешло в частную собственность в 90-е годы.

Как это часто бывает, значительная часть помещений в здании сдается собственником в аренду. В частности, там находятся звукозаписывающая студия, магазины, коммуникационные компании, банк, строительные компании. По словам собеседника ТАСС в оперативных службах, пожар мог начаться именно в одном из арендуемых помещений.

Взрыв в горящем здании во Фрязине

В горящем здании НИИ во Фрязине раздался взрыв, этот момент попал на видео. Ролик начинается с кадров горящего здания. Затем из одного из окон вырывается шар огня, раздается громкий звук взрыва. По предварительной информации, причиной взрыва стал газовый баллон.

Что известно о людях, запертых внутри горящего здания во Фрязине

Фото - © Роман Савельев

Сотрудникам МЧС удалось спасти одного из людей, находившихся в здании, по лестничным маршам, но внутри осталось еще девять человек. Спасательная операция осложняется высокой температурой и плотным задымлением. В ней принимают участие более 70 человек и 24 единицы техники. На место ее проведения прибыл и. о. начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

Вскоре в интернете начали появляться видео, как люди выбивают стекла изнутри горящего здания, чтобы не задохнуться. В 16:52 губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о двоих погибших в результате пожара. По словам главы региона, на месте происшествия работают 12 бригад скорой помощи.

В 17:58 ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что все заблокированные в здании люди погибли.

«Жертвами пожара в подмосковном Фрязине, по предварительным данным, стали 8 человек», — говорится в сообщении.

Что известно на данный момент о пожаре во Фрязине

На данный момент огнем охвачены все этажи здания, а общая площадь пожара выросла до 4,5 тысячи квадратных метров.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в здании во Фрязине по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».