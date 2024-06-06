SHOT: убийство Балишанского в Москве планировали почти полгода

Убийца экс-скейтера Балишанского почти полгода следил за его жизнью в Москве

Осведомленный источник Telegram-канала SHOT сообщил, что, начиная с февраля 2024 года, за жизнью убитого Константина Балишанского пристально следили, выясняли, где он бывает и по каким маршрутам передвигается.

Балишанского планировали убить возле его дома, но исполнителю преступления сначала удалось лишь ранить жертву. Бывший скейтер пытался сбежать, но стрелок догнал его возле стройплощадки в районе метро «Кунцевская» и убил выстрелом в голову.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Полиция искала его около 2,5 часа. При задержании его тяжело ранили, но 35-летний мужчина выжил.

В обстоятельствах случившегося разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело. На видео попал момент убийства, а также то, как оперативники зашли в сквер в районе Очаково-Матвеевское, где пытался скрыться стрелок.