«Франция в огне»: Трамп призвал Париж закрыть границы после погромов

Президент США Дональд Трамп обратился к руководству Франции с призывом радикально ужесточить миграционную политику на фоне прокатившихся по стране масштабных беспорядков. Об этом американский лидер сообщает в соцсети Truth Social .

Политик охарактеризовал происходящие события словами «Франция в огне». Он подчеркнул, что «наплыв приезжих из принципиально иной культурной среды разрушает основы некогда великого европейского государства».

Трамп отметил, что у официального Парижа пока остается шанс переломить кризис, и настоятельно рекомендовал французским властям немедленно закрыть государственные границы и навести порядок на улицах, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес рассказал, что по итогам субботних уличных столкновений 17 октября силовики задержали свыше двух тысяч участников погромов. Руководитель ведомства отметил, что травмы различной степени тяжести получили более 600 стражей правопорядка, жандармов и сотрудников пожарной службы, подчеркнув предварительный характер этих данных. Параллельно очевидцы сообщали о сожжении протестующими исторического здания городского муниципалитета в Лиможе, а также о перекинувшихся волнениях на улицы итальянского Милана.

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