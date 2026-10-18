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Более 2 тысяч протестующих задержали во Франции

Число задержанных участников беспорядков во Франции 17 октября перевалило за 2 тысячи человек. Об этом 18 октября сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес, сообщает РИА Новости .

По его данным, ранения получили более 600 сотрудников полиции, жандармерии и пожарных. Сведения глава МВД опубликовал на своей странице в соцсети X.

Министр уточнил, что приведенные цифры по пострадавшим пока предварительные.

Иных подробностей о масштабах происходящего в ведомстве не приводили.

Ранее сообщалось, что российская туристка стала свидетельницей беспорядков в Милане. Также сообщалось, что протестующие сожгли историческое здание мэрии в Лиможе.

Чем вызваны протесты учащихся французских школ и как это связано с предстоящими президентскими выборами, читайте в материале РИАМО.

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