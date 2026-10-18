Более 2 тысяч протестующих задержали во Франции
Фото - © Евгений Полойко/РИА Новости
Число задержанных участников беспорядков во Франции 17 октября перевалило за 2 тысячи человек. Об этом 18 октября сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес, сообщает РИА Новости.
По его данным, ранения получили более 600 сотрудников полиции, жандармерии и пожарных. Сведения глава МВД опубликовал на своей странице в соцсети X.
Министр уточнил, что приведенные цифры по пострадавшим пока предварительные.
Иных подробностей о масштабах происходящего в ведомстве не приводили.
Ранее сообщалось, что российская туристка стала свидетельницей беспорядков в Милане. Также сообщалось, что протестующие сожгли историческое здание мэрии в Лиможе.
Чем вызваны протесты учащихся французских школ и как это связано с предстоящими президентскими выборами, читайте в материале РИАМО.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.