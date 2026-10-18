В Щелковской больнице 79 сотрудников стали наставниками для молодых специалистов

С начала года 79 опытных врачей и медицинских сестер Щелковской больницы взяли шефство над молодыми специалистами. В течение года наставники будут делиться опытом и помогать новым коллегам в решении сложных задач, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Я работаю старшей медицинской сестрой отделения травматологии. Моя наставляемая Ульяна Левашова работает у нас процедурной сестрой с первого августа. Стараюсь Ульяне помогать. В нашей профессии многое зависит от опыта, и наша задача — передать его молодому поколению», — рассказала Ирина Ференс.

Сама Ульяна отмечает, что такая поддержка нужна, особенно в первые месяцы работы. Важно знать, что рядом есть человек, который ответит на вопросы и покажет примером, как действовать в той или иной ситуации.

Наставниками становятся только сотрудники, которые пользуются авторитетом в коллективе и владеют необходимыми компетенциями.

Контроль за организацией наставничества ведет отдел подбора и развития персонала Щелковской больницы при содействии Щелковской городской организации профсоюза работников здравоохранения.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.