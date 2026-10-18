Яна Рудковская призвала ввести закон против хейтеров в России

Продюсер Яна Рудковская заявила о необходимости принять закон, который бы отделял здоровую критику от травли в Сети. Свое предложение она озвучила на музыкальной премии «Виктория», сообщает «Звездач» .

Рудковская призналась, что ее сильно задевают негативные отзывы, комментарии и разборы от блогеров. Справиться с недоброжелателями ей помогают юристы: она уже добилась блокировки страниц семи человек без возможности восстановления.

Продюсер отметила, что такая мера обходится дорого — процессом занимались специалисты из Дубая.

Рудковская также сравнила крупных инфлюенсеров с мелкими: первые, по ее мнению, не позволяют себе лишнего, поскольку понимают цену репутации.

«Хочется какой-то ввести закон, который будет вот этот хейт разграничивать. У нас блогеры-многомиллионники себе этого позволить не могут, потому что они понимают, что есть слово „репутация“», — заявила Рудковская.

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