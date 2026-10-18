Раненый штурмовик из Челябинской области выжил ради встречи с детьми

В День отца SHOT рассказал историю Евгения Гольцева из Челябинской области. В 2025 году мужчина заключил контракт и ушел на СВО — супруга его решение поняла и поддержала. Однажды его серьезно ранили, но мужчина не сдался и три недели полз, чтобы снова увидеть своих детей.

На передовой он получил позывной Мощный за силу и стойкость, служил штурмовиком в 7-й гвардейской отдельной мотострелковой Чистяковской бригаде.

Уже в первом бою группу накрыли дроны-камикадзе и минометный огонь. Во время одного из штурмов под обстрелами Евгений получил тяжелое ранение. С кровотечением он полз через лес, три недели числился пропавшим без вести — и все же выжил, потому что пообещал жене и дочерям вернуться домой.

Позднее хирург признавал, что раны бойца были несовместимы с жизнью. Герой прошел длительную госпитализацию и несколько операций. За проявленные мужество и отвагу его наградили медалью «За отвагу».

Но главной наградой для Евгения стали объятия дочерей, для которых отец — герой и пример стойкости. Сейчас мужчина восстанавливается, планирует вернуться на службу, а для его бригады гуманитарную помощь готовит Народный фронт.

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