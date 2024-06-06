Прокуратура: убийцу Константина Балишанского ранили и задержали в Москве

Злоумышленника начали искать сразу после того, как стало известно об убийстве Константина Балишанского в районе метро «Кунцевская» в Москве, во время задержания он отстреливался от полицейских, его ранили, но задержали, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

По предварительной информации, подозреваемый в убийстве бывшего скейтера отстреливался от стражей порядка. Его ранили, после чего задержали.

«По поручению исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Виталия Владимировича Саксина создана следственно-оперативная группа, и уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве», — сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Обстоятельства случившегося выясняются. Одна из версий происшествия возле метро «Кунцевская», это заказное убийство.

Ранее в Сети опубликовали кадры преследования бывшего скейтера. Момент гибели Балишанского попал на видео. С места преступления от стрелка сумели сбежать мать с двумя детьми.