Появилось видео преследования мужчины, которого убили у метро «Кунцевская»
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Mash опубликовал видео из двора, где столичный стрелок начал преследовать жертву на улице Алексея Свиридова.
На кадрах видно, как мужчина убегает, а за ним гонится неизвестный в черном с автоматом. Злоумышленник останавливается и стреляет.
Мужчину стрелок догнал у стройплощадки, после очередного выстрела жертва упала, а злоумышленник добил его контрольным в голову.
В Москве из-за стрельбы у станции метро «Кунцевская» полиция начала искать подозреваемого, одетого во все черное.
Что стало причиной убийства, выясняется.