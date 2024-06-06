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Появилось видео преследования мужчины, которого убили у метро «Кунцевская»

Mash опубликовал видео из двора, где столичный стрелок начал преследовать жертву на улице Алексея Свиридова .

На кадрах видно, как мужчина убегает, а за ним гонится неизвестный в черном с автоматом. Злоумышленник останавливается и стреляет.

Мужчину стрелок догнал у стройплощадки, после очередного выстрела жертва упала, а злоумышленник добил его контрольным в голову.

В Москве из-за стрельбы у станции метро «Кунцевская» полиция начала искать подозреваемого, одетого во все черное.

Что стало причиной убийства, выясняется.