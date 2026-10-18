Одинокого лебедя по кличке Верный приютили на пруду завода «ЗиО-Подольск»

На территории завода «ЗиО-Подольск» живет белый лебедь, которого сотрудники называют Верным. Об этом рассказала руководитель направления по культуре безопасности предприятия Екатерина Кирсанова, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.

По словам Кирсановой, много лет назад на пруду завода поселилась пара белоснежных лебедей. Весной, когда пара готовилась к потомству, самка трагически погибла.

«Но неравнодушные заводчане совместно с руководством приняли решение подселить новую самку лебедя, и когда мы спустили ее на пруд, наш лебедь ее не принял и отверг», — добавила она.

С тех пор птица носит имя «Верный», а сотрудники относятся к нему как к хранителю пруда.

За лебедем ведется непрерывный ветеринарный контроль. Территорию облагородили: проложили новые тропинки, установили лавочки, построили плавучие домики, среди постояльцев которых — утки. Весной планируют высадить аллею хвойных деревьев, клумбы петуний и анютиных глазок.

Инженеры-конструкторы завода Влад и Ольга Беловы рассказали, что сюда весь завод приходит в перерыв. По их словам, летом на пруду много черепах — насчитали 13 штук. Людей становится все больше по мере благоустройства территории.

За качеством воды в пруду следят работники лаборатории завода. Они регулярно отбирают пробы и проверяют их на содержание хлоридов, нефтепродуктов, взвешенных веществ и других опасных составов. Начальник испытательной лаборатории объектов окружающей среды Мария Колиниченко рассказала, что отбор проводится согласно плану производственно-экологического контроля.

«Отбираем мы согласно плану производственно-экологического контроля, ежеквартально на ряд показателей. В частности, сегодня на ряд химических показателей и в том числе на нефтепродукты был проведен отбор. Показатели у нас все находятся в пределах, не превышают пределов допустимых концентраций, что является хорошим показателем и соответствует качество воды заявленным требованиям», — отметила Колиниченко.

Главный специалист лаборатории машиностроительного завода «ЗиО-Подольск» Вера Минаева пояснила, что процесс отбора пробы требует соблюдения четких условий: в сумке для транспортировки жидкости поддерживается определенный температурный режим, анализ проводит аккредитованная лаборатория завода.

«Сейчас я буду определять хлориды в пробе воды из пруда», — пояснила Минаева.

Результаты свежей проверки — все показатели в норме, обитатели водоема вне опасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.