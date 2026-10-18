Звезда «Метода» получила травму лба в Театре на Малой Бронной и попала в больницу

Актрису Александру Виноградову, известную по сериалам «Метод» и «Полицейский с Рублевки», доставили в одну из московских больниц. Во время репетиции в Театре на Малой Бронной артистка повредила лоб, сообщает SHOT .

Первую помощь ей оказали на месте, однако позже все же решили вызвать медиков. В беседе с журналистами Виноградова рассказала, что получила небольшой ушиб, и отметила, что врачи ей помогли.

Уже в скором времени она собирается вернуться домой. Как именно Виноградова получила травму лба, не уточняется.

18 октября актрисе исполнилось 40 лет. За годы карьеры она успела сняться во множестве проектов — среди них «Метод», «Полицейский с Рублевки» и «Отель Элеон».

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