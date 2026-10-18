«А кто завидует — пусть эмигрирует»: SHAMAN выпустил песню «Я русский мужик»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) представил в своем Telegram-канале премьеру новой авторской композиции под названием «Я русский мужик». Он прикрепил клип к публикации.

На опубликованной видеозаписи Дронов в черной кожаной куртке, белой майке и с нательным крестом выступает на сцене перед зрительным залом. Вокруг него находится огромный книжный стеллаж домашней библиотеки.

По ходу динамичного номера певец энергично перемещается по площадке, крутит микрофонную стойку, демонстрирует мускулы и заводит публику эмоциональными жестами. В финале трека зал взрывается аплодисментами, после чего исполнитель кланяется и громко благодарит зрителей.

Сама песня выдержана в сатирическом и патриотическом ключе. Лирический герой называет себя простым, неотесанным и нефильтрованным «русским мужиком», для которого главным жизненным ориентиром выступают семья и близкие.

В куплетах артист высмеивает погоню за западными трендами и брендами. Shaman заявляет о нелюбви к Louis Vuitton и iPhone, отдавая предпочтение отечественным напиткам. Также он констатирует, что «Америка давно, как и Европа, нам не нужна», призывая тех, кто завидует жизни в России, «эмигрировать».

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