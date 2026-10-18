сегодня в 19:04

Москвич отсудил у экс-жены 14 млн за ремонт ее разваленной квартиры на Арбате

Житель Москвы через суд добился выплаты 14 млн рублей от бывшей супруги в качестве компенсации за масштабные ремонтные работы в квартире на улице Арбате, доставшейся женщине по наследству. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

Недвижимость перешла в собственность москвички от скончавшейся родственницы в период брака. Помещение находилось в запущенном виде, из-за чего пара затеяла капитальную реконструкцию.

Строители полностью обновили межкомнатные перегородки, напольные покрытия, электропроводку, сантехнические коммуникации, оконные блоки и систему отопления. Согласно сохраненной финансовой документации, счетам и сметам, суммарные расходы на преображение жилья превысили 21 млн рублей.

После официального расторжения брака мужчина по имени Александр решил компенсировать вложенные средства. Он указал, что все чеки оплачивались из совместных семейных сбережений.

Получив от экс-супруги отказ в добровольной выплате, москвич инициировал судебный процесс. До этого экс-супруги уже разделили остальное имущество — банковские накопления, земельный участок, автомобиль марки Mercedes и другие объекты недвижимости. Однако арбатскую квартиру в общую массу не включали из-за статуса личной собственности ответчицы, полученной вне брака.

Тем не менее суд пришел к выводу, что проведенные работы кардинально подняли рыночную стоимость объекта. С владелицы жилья взыскали 14 млн рублей в пользу бывшего мужа за произведенные неотделимые улучшения.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.