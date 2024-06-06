Неизвестный застрелил мужчину из «Сайги» рядом со станцией метро «Кунцево» Происшествия сегодня в 11:41 0:11

В Москве рядом со станцией метро «Кунцево» произошло убийство мужчины, злоумышленник несколько раз выстрелил в жертву из «Сайги» и скрылся с места преступления, сообщает Telegram-канал «112».

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что стало причиной убийства. Вооруженного мужчину уже ищут. По словам очевидцев, злоумышленник выстрелил в жертву, которая в тот момент лежала на земле. Личность погибшего пока не установлена. Ранее в Бибиреве мужчина открыл стрельбу из окна квартиры. Нетрезвого 50-летнего гражданина задержали.