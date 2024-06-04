Стрелок из Бибирево задержан, им оказался 50-летний мужчина

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в стрельбе из окна квартиры по прохожим и общественному транспорту в столичном районе Бибирево, сообщает SHOT .

Задержанный мужчина работает охранником в магазине, ему 50 лет. Во время стрельбы он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские изъяли в квартире стрелка винтовку и прицел.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Мужчине грозит до 7 лет тюремного заключения.

Во вторник мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и рейсовому автобусу на Костромской улице. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина, им оказали медпомощь. В электробусе пострадавших нет, от пуль лишь были разбиты стекла.