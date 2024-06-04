Неизвестный открыл стрельбу в столичном районе Бибирево

Неизвестный открыл огонь по общественному транспорту из окна многоэтажки на Костромской улице в московском районе Бибирево, сообщает Маsh .

В результате инцидента пострадали два человека — это девушка и мужчина. Первую госпитализировали, второй сам добрался до травмпункта.

Предварительно, неизвестный стрелял из пневматического оружия, возможно, из винтовки.

Район происшествия в оцеплении. Полиция разыскивает стрелка.