Неизвестный открыл стрельбу в столичном районе Бибирево
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Неизвестный открыл огонь по общественному транспорту из окна многоэтажки на Костромской улице в московском районе Бибирево, сообщает Маsh.
В результате инцидента пострадали два человека — это девушка и мужчина. Первую госпитализировали, второй сам добрался до травмпункта.
Предварительно, неизвестный стрелял из пневматического оружия, возможно, из винтовки.
Район происшествия в оцеплении. Полиция разыскивает стрелка.