В Мурине Ленинградской области произошло массовое отключение света

В городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области зафиксирован масштабный сбой в подаче электроэнергии. Он затронул некоторые жилые дома, сообщает dp.ru со ссылкой на обращения горожан в социальных сетях.

По свидетельству местных жителей, подача ресурса прекратилась около 16:00 дня. Первые сообщения об обесточивании поступили с улицы Графской, после чего темные окна заметили на Петровском и Воронцовском бульварах, Екатерининской, Романовской и Охтинской улицах, Охтинской аллее, Ручьевском проспекте, бульваре Менделеева, а также на улицах Шувалова и Авиаторов Балтики.

Точные причины коммунального инцидента в настоящее время устанавливаются. Официальных разъяснений от муниципальных властей и коммунальных служб пока не поступало.

Ранее в этот же день экстренные службы устраняли аварии на электросетях во Всеволожске и Низино.

Утром глава Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал об отражении силами ПВО массированного налета 135 вражеских дронов. В поселке Новоселье осколки повредили 55 автомобилей, в Гатчине сбитый БПЛА задел жилую высотку. Авария на двух трансформаторах в Янино временно оставила без света 20 тыс. жителей полусотни домов. Наряду с этим во Всеволожском районе падение обломков БПЛА вызвало возгорание в жилом доме. В больницу с признаками отравления продуктами горения доставили женщину и троих детей.

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