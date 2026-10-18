«Смягчили ноль санкций»: глава Минэнерго США рассказал об ограничениях против РФ

Вашингтон не пошел на ослабление действующих рестрикций в отношении поставок нефти из Российской Федерации. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал CNN.

«Мы смягчили ноль санкций по российской нефти», — добавил он.

Ранее Райт признал экономическую целесообразность приобретения дизельного топлива из России для США. Он отметил, что рост экспортных потоков горючего из РФ выгоден рядовым американцам и сглаживает турбулентность на внутреннем рынке Соединенных Штатов.

16 октября в рамках пленарной сессии форума «Российская энергетическая неделя — 2026» вице-премьер РФ Александр Новак назвал российско-американские контакты по поставкам дизеля прагматичным решением на фоне глобального дефицита продукта в 25%. Он указал, что прямые договоренности лидеров двух государств стабилизируют мировую торговлю углеводородами, а критика этого диалога со стороны чиновников Евросоюза лишь бьет по карману потребителей.

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