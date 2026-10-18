Выгодно американцам: в Минэнерго США высказались про покупку «дизеля» у РФ

Импорт дизельного топлива из РФ отвечает интересам потребителей в Соединенных Штатах. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала CNN.

По его словам, появление дополнительных объемов российского дизеля на мировом рынке и наращивание его экспорта сыграет на руку рядовым гражданам США. Такое решение снизит напряженность на топливном рынке.

«Если Россия может дополнительно поставить дизельное топливо на рынок и экспортировать его, это будет выгодно американским потребителям», — сказал Райт.

16 октября вице-премьер РФ Александр Новак на площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2026» охарактеризовал соглашение Москвы и Вашингтона по дизелю как прагматичный шаг. Он несет выгоду всем сторонам.

Новак указал на текущую нехватку дизельного топлива на глобальном рынке на уровне 25% при одновременном поиске альтернатив традиционным углеводородам. Новак подчеркнул, что договоренности лидеров РФ и США способны сбалансировать рынок. Нападки представителей ЕС на двустороннюю сделку противоречат интересам конечных потребителей.

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