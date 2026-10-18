В Пензе 14-летняя школьница посадила троих парней за изнасилование на «вписке»

В Пензе суд приговорил троих молодых людей к тюремным срокам от 3,5 до 10 лет по обвинению в изнасиловании 14-летней школьницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Согласно позиции стороны защиты и родственников осужденных, в декабре 2024 года несовершеннолетняя находилась в гостях на вечеринке со спиртным. Там школьница уединилась с 19-летним парнем. Спустя некоторое время другой мужчина, 19-летний хозяин жилплощади, вызвал гостье такси и попросил отправиться домой.

По словам близких фигурантов, девушка якобы затаила обиду и рассказала родителям о случившемся. После этого последовало обращение в полицию.

В своем заявлении несовершеннолетняя обвинила в изнасиловании как того мужчину, с которым уединилась сначала, так и владельца квартиры, хотя тот отрицает физический контакт с пострадавшей. Параллельно мать девочки подала заявление о совращении против 20-летнего сожителя школьницы Олега, который на том празднике вовсе не присутствовал.

Семьи осужденных уверяют, что представители потерпевшей стороны якобы вымогали 3 млн рублей за прекращение уголовного преследования, однако платить они отказались. Следственные и судебные разбирательства продолжались два года.

В итоге суд приговорил хозяина жилья к 10 годам лишения свободы, первый насильник получил 8 лет колонии, а сожителя девочки осудили на 3,5 года. Близкие хозяина квартиры обратились в Генеральную прокуратуру РФ с требованием выявить процессуальные нарушения и направить протест в Верховный суд.

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