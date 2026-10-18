Жена Литвина Вейгель находится на 7-м месяце беременности

Блогер Адель Вейгель опубликовала в своем Telegram-канале архивную фотографию 7-месячной давности с раннего срока беременности. Также она раскрыла подробности своего активного графика во время ожидания ребенка.

Знаменитость выложила зеркальное селфи, сделанное 7 месяцев назад, когда она только узнала о своем положении. На снимке девушка позирует в коридоре в сером спортивном костюме свободного кроя и коротком топе, открывающем слегка округлившийся живот.

По словам Вейгель, период ожидания малыша оказался крайне насыщенным. Она непрерывно работала, участвовала в масштабных съемках, выступала на крупных аренах и летала на гастроли в разные города.

Кроме того, блогер занималась строительством загородного дома, переездами и переноской мебели. Также справлялась с волной негатива в сети из-за участия в экстремальном телешоу «Титаны», из-за чего спокойной ее беременность назвать не удалось.

Ранее ее супруг, популярный блогер Михаил Литвин, официально подтвердил грядущее пополнение в семье. Он объявил подписчикам в личном канале, что готовится впервые стать отцом.

Вейгель впервые раскрыла информацию о беременности на четырехмесячном сроке во время съемочного процесса телешоу «Титаны». Пара зарегистрировала официальный брак 22 июля 2025 года, устроив масштабное свадебное торжество в подмосковной усадьбе Villa Michetti.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.