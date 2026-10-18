«Я стану папой»: Литвин похвастался беременностью Адель

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Блогер Михаил Литвин написал в своем Telegram-канале , что станет отцом. Его супруга Адель Вейгель беременна.

«Ребят, я стану папой», — написал Литвин.

Вейгель рассказала о беременности во время участия в телешоу «Титаны». Срок составляет 4 месяца.

Литвин и Вейгель поженились 22 июля 2025 года. Торжество прошло в элитной усадьбе Villa Michetti в Московской области.

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